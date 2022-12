Stedelijk museum Vianen winnaar van Utrechtse Erfgoedprijs: bewustmaken van slavernijverleden

Het Stedelijk Museum Vianen wint de Utrechtse Erfgoedprijs. Zij ontwikkelen een project rondom het boek van Lianne Damen over het slavernijverleden in Suriname, gekoppeld aan Vianen: ‘De Smeekbede’. Het doel van het project is om middelbare scholieren bewust te maken over het slavernij- en koloniaal verleden.

De Utrechtse Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die zich inzetten voor de bekendheid van erfgoed met een nieuw idee. Bij de prijs zit een geldbedrag van vijftienhonderd euro, beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht. Dit maakt de voorzitter van de jury, directeur Ivo Brautigam van Landschap Erfgoed Utrecht vanmiddag bekend.

Middelbare scholen

Het boek bespreken in de klas van middelbare scholieren, een bezoek aan musea en theatervoorstellingen over het onderwerp; hier denkt het Stedelijk Museum aan om jongeren bewuster te maken over het slavernijverleden. Het project wordt nog ontwikkeld met behulp van de prijs. Het museum en Lianne Damen zijn van plan samen te werken met middelbare scholen in de regio, theater De Stadshof en het theaterproductiebureau Korthals Stuurman.

,,Het is een ambitieus maar tegelijk ook realistisch projectvoorstel voor een museum dat drijft op één betaalde kracht met zo’n 60 vrijwilligers”, zegt directeur Brautigam. ,,De samenwerking met scholen, het netwerk van de auteur en de theaterwereld is een mooie mix die tot een diverser publiek leidt”, staat in het juryrapport.

Lesmateriaal

Het Instituut Beeld en Geluid heeft inmiddels lesmateriaal voor het vak Nederlands ontwikkeld bij het boek. Dit materiaal is ook beschikbaar voor scholen in Vianen. Theaterbureau Korthals Stuurman is in samenwerking met Lianne Damen bezig met een theaterbewerking van het boek.

De tentoonstelling van het Stedelijk Museum Vianen is gepland voor 2024.

