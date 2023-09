Steeds meer dakloze buitenslapers in de stad: zo komt dat en dit gaat Utrecht doen om ze te helpen

met video Of het nou de neus van André van Duin of een verse paling is: fluitkun­ste­naar Henry kan overal op fluiten

Hij floot op de neus van André van Duin en op een paling in Holland’s Got Talent. Met zijn televisieoptredens bereikte kunstfluiter Henry Glissenaar (61) een miljoenenpubliek. Zijn droom is om het Wilhelmus te fluiten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal. ‘Het liefst als we tegen Duitsland spelen. Dan fluit ik het Duitse volkslied er gewoon bij!’