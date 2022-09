Steeds meer mensen in de problemen, maar kunnen niet naar de voedselbank: Thessa (44) komt in actie

Hoe kwam u op het idee? ,,Het kwam spontaan op. Ik ben vrijwilliger bij welzijnsorganisatie Pulse. Mensen vertelden me dat ze het niet redden. Ze zijn gescheiden, er is iemand overleden of ze zijn de Nederlandse taal niet goed machtig. En uiteraard wordt alles duurder, maar ze zitten boven de norm voor de voedselbank. Ik wilde wat voor ze doen.’’

Hoe lang kunt u dit volhouden?

,,Dat weet ik nog niet. Ik ben net gestart en heb ook waarschijnlijk weer een betaalde baan. Dus het is even afwachten wat mogelijk is. Ik moet het niet te groot willen maken. De actie is ook bedoeld als wake up call voor anderen.’’