Steeds meer scholen hebben eigen klas voor kinderen met autisme: ‘Mijn zoon hoeft nu niet meer thuis te blijven’

Toornstra en Van de Streek twijfelge­val­len voor wedstrijd tegen FC Twente

FC Utrecht moet het morgenmiddag, wanneer FC Twente de tegenstander is in de Grolsch Veste, mogelijk stellen zonder twee smaakmakers. De tegen Go Ahead Eagles uitgevallen Sander van de Streek en Jens Toornstra hebben fysieke klachten.

20 januari