Steekincident in psychiatrische kliniek Den Dolder.

UPDATE Grote brand in boerderij Polsbroek, dak stort volledig in

23 oktober De brandweer is op zaterdagavond uitgerukt voor een uitslaande brand in een woonboerderij aan de Noordzijdseweg in Polsbroek. Bij aankomst van de brandweer stond het dak van de boerderij al volledig in brand. Het dak is inmiddels weggebrand. De brandweer is aan het nablussen.