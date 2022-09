Sterkste huurstijging sinds 2014: Utrecht belandt op tweede plek na Amsterdam

Tóch geen ritje op zelfgemaak­te vlotjes in Nieuwegein­se kolk: blauwalg gooit roet in het eten

Sommigen zijn al weken bezig met het knutselen van vlotjes, zodat ze daarop zaterdag aan de pieremachocheltocht in Nieuwegein kunnen deelnemen. Maar blauwalg gooit roet in het eten. De tocht gaat door, maar wel in aangepaste vorm.

1 september