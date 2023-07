column Als Jerry een ansicht­kaart vanuit Zuid-Europa naar huis stuurt, tekent hij daar voortaan een wolkje op

Op het terras zat een blonde, Engelse vrouw van begin veertig, die iets te veel lichaam had voor het iets te kleine tuniekje dat ze droeg. Ze was aan de praat geraakt met een jong, eveneens Brits stel en vertelde over de periode die zij en haar gezin op Sardinië hadden doorgebracht.