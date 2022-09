Stichting Muziek aan Bed geeft al 12,5 jaar kleur aan de dag voor patiënten: ‘Kan geen pilletje tegenop’

De achttien cellisten van Stichting Muziek aan Bed spelen jaarlijks honderden korte concertjes aan het bed in ziekenhuizen en zorginstellingen. Omdat de organisatie 12,5 jaar bestaat, spelen ze drie gratis jubileumconcerten voor zowel patiënten als publiek. Op 8 oktober strijkt het gezelschap neer in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

Bij elk jubileumconcert zijn vijf of zes Muziek aan Bed-cellisten aanwezig, die voor deze gelegenheid ook gezamenlijk spelen. Songwriter Mercy John, bekend van de hit Roller Coaster die hij samen met Danny Vera schreef, componeerde speciaal voor deze concerten What Music Can Do voor zang en vier cello’s. Mercy John en Dominic Seldis, contrabassist van het Koninklijk Concertgebouworkest en jurylid van Maestro, zijn ambassadeur van Muziek aan Bed.

,,Spelen én zingen, meestal als duo, samen achter één cello, dat is ons handelsmerk geworden’’, zegt medeoprichter, cellist en directeur Tjakina Oosting. ,,We brengen schoonheid bij mensen, jong en oud, die vaak al maanden geen schoonheid meer hebben gezien of gehoord. Wat we vaak horen: hier kan geen pilletje tegenop.”

Quote Als we weer huiswaarts keren, laten we het verplegend personeel vaak met een grote glimlach achter Tjakina Oosting, medeoprichter, cellist en directeur van Stichting Muziek aan Bed

..Het streven is om alle kamers langs te gaan, maar natuurlijk overleggen we eerst altijd met het afdelingshoofd", vervolgt Oosting. ,,Daarna gaan we al spelend de gang op en beginnen we met onze gangtune, een kruising tussen Roller Coaster van Danny Vera en de prelude van de eerste Cellosuite van Johann Sebastian Bach.’’

Sterke hiërarchie verdwijnt

De cellisten van Muziek aan Bed, allemaal opgeleid aan het conservatorium en vaak werkzaam bij grote orkesten, spelen niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de verpleegkundigen en de artsen. De sfeer op de afdeling verandert en de doorgaans sterke hiërarchie verdwijnt. ,,Zelf een internist doet dan soms spontaan een dansje’’, zegt Oosting. ,,Als we weer huiswaarts keren, laten we het verplegend personeel vaak met een grote glimlach achter.’’

Het optreden in Utrecht op 8 oktober begint om 20.00 uur. Entree is gratis, wel vooraf aanmelden via muziekaanbed.nl