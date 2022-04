Stichtse Vecht is het zat: op deze drie plekken in Maarssen komt een lachgasverbod

‘Varen waar het kan, rijden als het moet’, dat is het nieuwe motto van provincie Utrecht

Varen waar het kan, rijden als het moet. Om onze leefomgeving schoner te krijgen, moeten we beter gebruik maken van bestaande vaarwegen met duurzame vaartuigen en schone voertuigen voor het laatste stuk. Dat is in het kort waar de intentieovereenkomst ‘Goederenvervoer over Water provincie Utrecht’ over gaat. Die wordt woensdag ondertekend.

13 april