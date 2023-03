Stijgende rente en dalende prijzen, toch kopen Bart en Sabine voor 500.000 euro nieuw huis: ‘Echt goeie deal’

Staaltje verbroede­ring bij FC Utrecht-Go Ahead: ‘Voetbal zonder uitsuppor­ters is de dood in de pot’

Voetbal zonder uitsupporters is niks anders dan de dood in de pot. Om die stelling kracht bij te zetten, vonden supporters van FC Utrecht en Go Ahead Eagles elkaar vlak voor de wedstrijd van zaterdagmiddag in De Galgenwaard bij het uitvak om elkaar eens flink de hand te drukken en stevig op de schouders te slaan.