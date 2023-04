Storm en een roekeloze automobilist treffen 17e-eeuwse boerderij, maar eigenaar gaat voor herstel

Visuele beperking? Dan mag je in het Rietveld­huis straks kunst aanraken

In de meeste musea is het ten strenge verboden: kunst aanraken. In het Rietveld Schröderhuis komt daar verandering in. Binnenkort kunnen blinden ‘tastrondleidingen’ volgen waarbij ze reconstructies van Rietveld-stukken mogen aanraken (wél met handschoentjes aan).