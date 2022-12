Stormloop op kerststal van meer dan 250.000 euro: ‘Reken maar dat nieuwe traditie is geboren’

Rotaryclub zamelt geld in voor sportschoe­nen vluchtelin­gen: ‘Sommigen hebben alleen slippers’

Rotaryclub Nieuwegein ontving een noodkreet van gemeente Nieuwegein. Of ze alsjeblieft konden helpen met het inzamelen van geld voor sportschoenen voor de vluchtelingen op de boot aan de Vreeswijksestraatweg. ,,Dat hebben we in twee dagen geregeld”, zegt Jeroen Graafland van de Rotaryclub.

22 december