Stormloop op OV-fiets, omdat buschauffeurs in regio Utrecht staken: ‘Alle fietsen zijn op’

Reizigers die op de bus zijn aangewezen in de regio Utrecht kiezen massaal voor een andere vorm van vervoer. Want de bus: dat is woensdag een grote gok. De ene buschauffeur rijdt namelijk wel en de andere niet. Voor de pechvogels was er één andere optie: de OV-fiets. En dus waren die in no time op.