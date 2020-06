Straatterreur teistert Culemborg: ‘Ze gooien je ruiten er voor de lol uit’

Het loopt nog niet storm op Utrechtse terrassen; ‘Al die coronare­gels schrikken af’

19:00 De verwachte stormloop op de terrassen is in Utrecht uitgebleven. Zo maakt een rondgang langs horecaondernemers duidelijk. ,,Ik denk dat veel mensen zich laten afschrikken door alle regels. Het is duidelijk nog wennen.”