Strafzaak tegen bloedprikbende op herhaling: OM én veroordeelde Laura in beroep

Ze belden onder meer in de regio Utrecht aan en deden zich voor als verpleger, bakkersmedewerker of taxibestuurder. Eenmaal binnen bij slachtoffers van vaak boven de tachtig, ontfutselden ze pinpassen en pincodes. Dat deden ze door hen af te leiden en meermaals door bloed af te nemen. Daarna roofden ze met de bankpassen duizenden euro’s.

Dieptepunt

Maar Dragane stond een dag na die eis al buiten zijn cel, wegens gebrek aan bewijs. En de rechtbank halveerde ook de straf voor Laura, omdat de rechter in vier zaken te weinig bewijs zag. Het OM is het daar niet mee eens en is in beide zaken in hoger beroep gegaan, meldt een woordvoerder.