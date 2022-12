Straks voor paspoort en rijbewijs naar Spoorzone? De Bilt onderzoekt kansen voor nieuw gemeentehuis

Boze Biltse VVD stapt op tijdens begrotings­raad: ‘Geen zin in poppenkast van linkse coalitie’

De fractie van de VVD is donderdag gefrustreerd opgestapt tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad van De Bilt. ,,Wij hebben geen zin in de poppenkast van deze linkse coalitie”, aldus fractievoorzitter Ralph Jacobs.

7 november