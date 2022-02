Straks voorrang op koophuis en huurhuis in Utrecht voor leraar, agent en zorgpersoneel

Leraren, agenten en mensen uit de zorg moeten voortaan makkelijker aan een woning in de stad Utrecht kunnen komen. De gemeenteraad sprak donderdag de wens uit dat mensen uit deze ‘onmisbare’ beroepen voorrang moeten kunnen krijgen op betaalbare nieuwbouwkoopwoningen en huurwoningen in het middensegment.

Utrecht kampt, net zoals andere grote steden, al jaren met een enorm lerarentekort. Hier zijn verschillende oorzaken voor, zoals een hoge werkdruk en een laag loon. Ook is het vinden van een betaalbaar huis in de stad lastig. De stad is voor hen te duur geworden. Dat geldt eveneens voor mensen die werkzaam zijn in andere maatschappelijke beroepen, zoals agenten of zorgmedewerkers.

Reden voor VVD-raadslid Tess Meerding, om samen met collega’s van de PvdA en D66, donderdag een voorstel in te dienen mensen in deze beroepen voortaan voorrang te geven bij nieuwbouwkoopwoningen en huurwoningen in het middensegment. Voorrangsregels bestaan in Utrecht al voor de sociale huur, maar veel leraren verdienen teveel om hiervoor in aanmerking te komen.

Afwachten wanneer de invoering is

Enkele maanden geleden kondigde de toenmalige minister aan dat gemeenten nieuwbouwkoopwoningen (tot 355.000 euro) mogen gaan toewijzen aan specifieke doelgroepen. De gemeente kan er ook zelf voor kiezen om doelgroepen voorrang te geven bij het verkrijgen van een huurwoning tot zo’n 1000 euro per maand. Het voorstel van Meerding om dit daadwerkelijk te gaan doen, werd door een ruime meerderheid van de raad gesteund.

Het college van burgemeester en wethouders komt ergens in september van dit jaar met een brief aan de raad waarin staat hoe die wens kan worden uitgevoerd. Het blijft voorlopig nog even afwachten wanneer de voorrangsregels dan kunnen worden ingevoerd.

