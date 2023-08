Agent helpt onwel geworden jongen (16), maar wordt door hem vol in zijn gezicht geschopt

Een agent (23) is gisteravond op het Jaarbeursplein in Utrecht door een 16-jarige jongen in zijn gezicht getrapt. De agent schoot ambulancebroeders te hulp die bezig waren de jongen uit Amersfoort op een brancard te leggen, omdat hij onwel was geworden.