Gratis jouw vrijdag- of zaterdag­avond inluiden in Tivoli: Park 6 is terug

Of je nou blijft plakken na een concert, in bent voor een dansavond of gewoon je werkweek wiltafsluiten: iedereen is vanaf vrijdag 22 september tussen 22.00 en 01.00 uur weer welkom op de zesdeverdieping van TivoliVredenburg. Het concept was een lange tijd weg, maar is binnenkort weer te bezoeken mét nieuwe inrichting.