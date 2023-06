Strengere regels voor flitsbezorgers in Utrecht, ‘darkstores’ niet meer toegestaan

City Park, Groenstede of Stedegroen? Nieuwegei­ners kiezen zelf naam voor nieuw park

Wordt het City Park, Groenstede of Stedegroen? Driehonderd Nieuwegeiners hebben inmiddels gestemd op een naam voor het park dat is aangelegd tegenover het busstation in het centrum. Volgende week zaterdag 1 juli wordt het geopend en bij die gelegenheid wordt ook de naam onthuld.