Strijd tegen wisselende gezichten in zorg is aan: ‘Pas als er vertrouwen is kunnen we kwetsbaren helpen’

‘Steekweek’ in Utrecht met 6 gewonden in paar dagen tijd: wat is er aan de hand?

Het is een uiterst gewelddadige week in Utrecht. In vier dagen was het drie keer raak, met steekpartijen op de Timorkade, in een theehuis in Kanaleneiland en op het Westplein. De incidenten vallen in dezelfde ‘categorie’, zegt de politie. Lees hier wat we tot nu toe weten.