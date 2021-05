Strijdbare Joan (93) in verzet tegen afvalcontainer: ‘Overheid wil gewoon niet luisteren naar burgers’

Zoon Jaap Voerman is de hele stad doorgefietst om te zien hoe het eraan toegaat bij al die tientallen ondergronds geplaatste afvalcontainers in Utrecht. Wat hij aantrof was precies wat moeder Joan Vermeulen (93) al dacht: een zooitje, soms een smerige bende. Jaap (59) legt een paar foto’s die hij ervan heeft gemaakt op tafel. Ze laten stapels vuilniszakken zien die achteloos bij de containers op straat zijn gezet. Joan: ,,Die foto’s zijn hier bij het Wilhelminapark gemaakt. Denk dus niet dat we in een zó nette buurt leven dat de mensen hun vuil niet op straat dumpen. Dat doen ze wél.’’