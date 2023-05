‘Strijder’ tegen kinderporno had zélf een enorme verzameling, ook beelden van zijn eigen dochter

Psycholo­gen, managers en makelaars gaan met elkaar op de vuist in de boksring

Managers, makelaars, psychologen en horecabazen gaan met elkaar op de vuist. Uit alle geledingen van het Utrechtse bedrijfsleven klimmen captains of industry op woensdag 10 mei in de boksring tijdens Breicheisen Business Boxing (BBB) in Bunnik.