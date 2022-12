Student (22) lijsttrekker Forum voor Democratie in Utrecht

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019 werd Forum voor Democratie met zes zetels de derde partij in de provincie Utrecht , achter GroenLinks en de VVD. In december 2020 stapte alle zes de fractieleden uit de partij omdat ze het gedachtegoed van Forum te ‘extremistisch’ vonden geworden.

De Utrechtse Forum-Statenleden gingen verder onder de vlag van JA21. De verwachting is dat ook deze partij op 15 maart 2023 in Utrecht meedoet aan de verkiezingen.

Verbreding A27

Forum-lijsttrekker Van Breukelen zegt in een persbericht voor de invoering van een provinciaal referendum te zijn. Hij wil snelweg A27 verbreden en daarbij de schade voor de natuur beperken. De partij is tegen woningbouw in de polder Rijnenburg en kiest voor fossiele brandstof of kernenergie in plaats van ‘landschapsvervuilende’ windmolens of zonnepanelen.