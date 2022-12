Student (22) lijsttrekker Forum voor Democratie, oud-PVV’er gezicht van BVNL in provincie Utrecht

Van Breukelen is derdejaars student bestuurs- & organisatiewetenschap en vrijwilliger bij het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van de partij.

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019 werd Forum voor Democratie met zes zetels de derde partij in de provincie Utrecht, achter GroenLinks en de VVD. In december 2020 stapte alle zes de fractieleden uit de partij omdat ze het gedachtegoed van Forum te ‘extremistisch’ vonden geworden.

De Utrechtse Forum-Statenleden gingen verder onder de vlag van JA21. De verwachting is dat ook deze partij op 15 maart 2023 in Utrecht meedoet aan de verkiezingen.

Forum-lijsttrekker Van Breukelen zegt in een persbericht voor de invoering van een provinciaal referendum te zijn. Hij wil snelweg A27 verbreden en daarbij de schade voor de natuur beperken. De partij is tegen woningbouw in de polder Rijnenburg en kiest voor fossiele brandstof of kernenergie in plaats van ‘landschapsvervuilende’ windmolens of zonnepanelen.

BVNL Utrecht

Een tweede partij op de politieke rechterflank, BVNL, gaat met René Dercksen (59) de verkiezingen in. Dercksen zat jarenlang voor de PVV in Provinciale Staten van Utrecht. Afgelopen zomer ging hij samen met fractiegenoot Elly Broere verder onder de naam BVNL, de partij van Tweede Kamerlid Wybre van Haga. ,,Actief zijn bij een partij die oplossingsgericht is, wil samenwerken en een ledenstructuur kent, is een verademing,'' aldus Dercksen.

De belangrijkste punten van BVNL zijn volgens Dercksen ‘weg met het stikstofbeleid, stop windmolen- en zonneparken en schrap de dwang bij opvang asielzoekers’.

René Dercksen verruilde de PVV voor BVNL

