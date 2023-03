Student Pim sleept gemeente Utrecht voor de rechter: ‘Ik heb recht op die energietoeslag’

Met video Huis verkocht, banen opgezegd: John, Odilia en hun kinderen zoeken met camper nieuw thuis in Europa

Het huis is verkocht en hun banen zijn opgezegd. Over enkele maanden wonen John en Odilia Hortensius in een camper. Ze gaan voor onbepaalde tijd op reis, met hun twee kinderen. Met als doel: het vinden van een nieuw thuis.