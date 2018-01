‘Studente Bente sprak bij Jinek niet de waarheid’, zegt Rambam

UTRECHT - Studente Bente zei donderdagavond te gast in de talkshow van Eva Jinek dat haar medicijnen tijdens de ontgroening bij de Utrechtse Vrouwen Studenten Vereniging (UVSV) niet werden afgenomen, maar zijn zoekgeraakt. Op extra beelden van RamBam is wat anders te horen.

Bestuursleden van het UVSV en studente Bente zaten bij Eva Jinek om de aantijgingen van het programma RamBam te bestrijden. Het programma schetste met behulp van undercoveropnames het beeld van structurele misstanden bij ontgroeningen van studenten. Zo zouden niet alleen medicijnen zijn afgenomen, maar ook studentes tot braken toe zijn gevoerd en in het gezicht gespuugd.

Medicijnen

Niet alleen het verhaal over de afgepakte medicijnen zou volgens de bestuursleden niet kloppen, ook zijn er geen meldingen gedaan over spugen in het gezicht. Wel erkende vice-voorzitter Fine Westermann dat een studente tegen heug en meug met eten werd gevoerd. De klacht daarover is naar tevredenheid van het slachtoffer afgehandeld, aldus Westermann. Gekotst is er niet volgens haar, maar voorzitter Alexandra Kist erkende dat de kwestie gemeld had moeten worden bij de universiteit.

Bente, de studente die haar medicijnen ‘kwijtraakte’, bestreed in de studio de suggestie dat deelnemers aan ontgroeningen niets mogen of durven zeggen over misstanden. ,,We zijn weldenkende eerstejaars. Als iets niet door de beugel kan, dan kunnen we dat gewoon zeggen.’’

Reactie Rambam

Rambam gereageerde door het volledige fragment betreffende de medicijnen online te zetten op Facebook. ,,Hoewel we begrijpen dat Bente mogelijk uit loyaliteit naar haar vereniging UVSV haar verhaal achteraf heeft gewijzigd, willen wij met onze beelden laten zien hoe het werkelijk is gegaan’’, aldus Rambam.

In het fragment praat studente Bente –terwijl ze niet weet dat ze gefilmd wordt- onder meer over de opdracht waarbij ze over de grond moest tijgeren. ,,Dat mag ook niet. Maar wie gaat dat controleren en wie gaat daar een klacht over indienen?’’

Bij Jinek vertelde Bente dat de undercover van RamBam haar de woorden in de mond legde. Het fragment maakt echter duidelijk dat ze niet de hele waarheid spreekt. Als de undercover haar vraagt: ‘Ze hebben het (haar medicijnen, red) stukgemaakt?’, is de reactie Bente duidelijk: ‘Ze hebben het weggegooid.’

Vertrouwen

De universiteit schorste de studentenvereniging eind vorig jaar al nadat bekend werd dat Rambam misstanden bij het UVSV had vastgelegd. Verenigingsvoorzitter Kist sprak bij Jinek haar vertrouwen uit dat de banden met de universiteit worden hersteld.

De universiteit Utrecht wil naar aanleiding van de uitzendingen van Rambam en Jinek gisteravond geen conclusies trekken. Woordvoerder Wietske de Lange: ,,We wachten de onderzoeksresultaten van de UVSV af. Daarnaast moet er het volste vertrouwen zijn, moet er een verbeterplan liggen en de voorbeelden daarvan zichtbaar zijn voor we de betrekkingen weer herstellen.’’