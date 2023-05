Studenten protesteren tijdens Utrecht Pride op boot: ook anno 2023 is er nog liefdeshaat in de stad

Zo bereidt Extinction Rebellion zich voor op blokkade A12 volgende week: ‘Wees een zak aardappe­len’

‘Wie is volgende week van plan om mee te doen aan de blokkade van de A12?’ Veertig handen gaan de lucht in. Hier in een trainingsruimte in Utrecht worden toekomstige activisten van Extinction Rebellion opgeleid. ‘Als je door de politie verhoord wordt, zeg dan: geen commentaar.’