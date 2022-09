Studenten snákken naar energietoeslag (en zo maak je toch kans op extra compensatie volgens expert Emma)

Met een studieschuld van ruim 70.000 euro achter haar naam weet de Utrechtse Emma Mouthaan (26) als geen ander hoe het voelt als de bodem van je portemonnee in zicht komt. Tegenwoordig gebruikt ze haar ervaring om lotgenoten te helpen op het platform Skere Student (skere is straattaal voor blut).

Emma heeft een berg aan tips voor studenten met weinig geld. ,,Probeer uit te zoeken wanneer jouw supermarkt begint met kortingsstickers plakken. Koop producten die je kunt invriezen. Kies voor de huismerken, maar controleer vooraf wel of er een aanbieding is, want dan kan het soms zijn dat het A-merk toch goedkoper is. De app Too Good To Go is ook handig, daarmee kun je voor een klein prijsje overgebleven producten ophalen bij restaurants en winkels in de buurt. Ik heb zelf al ruim dertig boxen afgehaald.”

Maandbedrag verdubbeld of verdrievoudigd

Als klankbord van armlastige studenten krijgt ze veel berichten over de stijgende energierekening. ,,Sommige mensen sturen mij berichten waarin ze zeggen dat het maandbedrag is verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Maar het komt ook voor dat het gaat om een kleine stijging van bijvoorbeeld 10 naar 20 euro. Ik denk dat er heel veel studenten zijn die door mij de energietoeslag hebben aangevraagd. Ik heb er een aantal video’s over gemaakt. Op TikTok zijn deze volgens mij meer dan 500.000 keer bekeken en op Instagram ergens tussen de 70.000 en 80.000 keer.”

Minima die moeite hebben met het betalen van de energierekening, kunnen bij de gemeente terecht voor een toeslag. Dat geldt echter niet voor studenten; zij zijn niet opgenomen in de compensatieregeling op advies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar rechtbank Gelderland oordeelde recentelijk dat studenten niet mogen worden uitgesloten.

Tochtstrips en spaarlampen

,,Mijn advies is om sowieso die toeslag aan te vragen”, zegt de Utrechtse influencer. ,,Bij bepaalde gemeenten − overigens niet in Utrecht − kun je het formulier niet online invullen als je aangeeft dat je student bent. In dat geval moet je een e-mail sturen. Bij de Landelijke Studentenvakbond kun je voorbeelden vinden. Probeer verder zoveel mogelijk te besparen. Vraag een gratis energiebox aan bij je gemeente. Daar zitten handige dingen in als spaarlampen en tochtstrips.”

De gerechtelijke uitspraak is een klap voor studentensteden. Als dit wordt doorgevoerd, dan zal de doelgroep van de compensatieregeling naar verwachting meer dan verdubbelen. De Utrechtse wethouder Linda Voortman (GroenLinks) neemt de vlucht naar voren. Ze schrijft een brief aan de ministers Schouten (armoedebeleid) en Dijkgraaf (onderwijs, cultuur en wetenschap) waarin ze aandringt op een landelijke oplossing. Haar oproep wordt gesteund door de wethouders van onder andere Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

De Utrechtse wethouder Linda Voortman bekommert zich om de minima, maar armlastige studenten kan ze niet helpen.

Onder druk

De lokale bestuurders beargumenteren dat zij al meer dan genoeg op hun bordje hebben. Door het organiseren van de energietoeslag staan andere werkzaamheden onder druk. De auteurs van de brandbrief verwachten dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het probleem wél kan oplossen. Deze landelijke organisatie is al verantwoordelijk voor de studiefinanciering.

Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, vindt dat geen goed alternatief. ,,Wij zijn van mening dat zij daar niet toe in staat zijn. Dat komt omdat DUO sinds de afschaffing van de basisbeurs niet meer bijhoudt of een student thuiswonend of uitwonend is. Dat maakt het complex. Er moet snel een oplossing komen.” DUO wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren op het voorstel. ,,We nemen het voor kennisgeving aan”, antwoordt een woordvoerder.

