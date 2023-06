Studenten willen betere en goedkopere supermarkt op de Uithof, maar moeten nog even geduld hebben

Studenten van het Utrecht Science Park die snel op een grotere supermarkt hopen met een goedkoper assortiment moeten nog even geduld hebben. Volgens de Universiteit Utrecht is er wél plek, maar is dat op z'n vroegst tussen 2024 en 2026.