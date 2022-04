Studerende koukleumen opgelet! Universiteit Utrecht zet thermostaat lager

Sinds deze week staat de temperatuur in gebouwen van de UU op 20 graden, in plaats van de gebruikelijke 21 graden. Begin mei wordt de thermostaat op 19 graden Celsius gezet.

De komende tijd zoekt de UU uit welke onderzoeksruimten ook meegenomen kunnen worden in de temperatuurverlaging. Het kan zijn dat besloten wordt de temperatuur per onderzoeksruimte wel of niet aan te passen. Bijvoorbeeld als de verlaging anders verstorend zou kunnen werken op onderzoeksprocessen.

Goede voorbeeld

Universiteitsvoorzitter Anton Pijpers: ,,Nu de overheid ons vraagt de verwarming lager te zetten en zelf het goede voorbeeld geeft, vind ik dat we als universiteit niet achter kunnen blijven. Bovendien: in Tilburg staat de thermostaat al jaren op 19 graden. Het is een hele concrete stap om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Ik hoop op de medewerking en begrip van studenten en medewerkers. En dat wie het fris heeft, bereid is een extra laagje aan te trekken. Vanzelfsprekend gaan we tussentijds goed evalueren. We willen kijken wat het precies oplevert, en ook horen hoe het bevalt.”