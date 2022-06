Stuur van auto wéér gejat, Thomas (34): ‘Ik lach er wel om, maar ik word er hartstikke moe van’

Populair

Het incident gebeurde bij de parkeerplaatsen aan de Voorveldselaan in de wijk Voordorp. Bij de politie is het een bekend probleem. Sturen, navigatie en andere auto-onderdelen zijn populair bij dieven. Vooral duurdere auto's lijken het doelwit van de dieven.

Om een stuur te vervangen kan wel duizend tot tweeduizend euro kosten. De politie ziet overigens geen stijging in het aantal gevallen van gestolen auto-onderdelen, ondanks dat het voor Thomas al de derde keer is in korte tijd. Wel is er een stijging te zien in het aantal voertuigen dat in zijn geheel gestolen worden ten opzichte van vorig jaar. Vooral motors zijn populair.