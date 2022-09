‘Suite voor een hypochonder’ is weer helemaal van deze tijd: alles gaat naar de kloten

Ruiters opgelet: vanaf nu controle op vignet bij Utrechtse Heuvelrug

Als je wilt paardrijden of mennen op de Utrechtse Heuvelrug is het verplicht om een ruitervignet bij je te hebben. Eigenlijk is dat al zo sinds januari, maar de provincie Utrecht wilde iedereen een aantal maanden de tijd geven om eraan te wennen. Vanaf nu wordt er ook echt op gecontroleerd.

21 september