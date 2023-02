Supermarktondernemers over einde Nieuwegeinse Aldi-soap: ‘Om geld was het ons niet te doen’

indebuurt.nl Wil je zien! Deze vrijstaan­de villa aan het Màximapark staat nu te koop voor bijna 1,2 miljoen

Of je nu op zoek bent naar een woning, of gewoon graag binnengluurt bij andere Utrechters: op Funda krijgen je ogen goed de kost, want oh, wat is er veel moois (en minder moois) te zien. Neem nou deze parel aan het Máximapark, die voor bijna 1,2 miljoen euro te koop staat.

7 februari