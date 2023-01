‘Supermarktoorlog’ in Nieuwegein: gemeente blokkeert Aldi met hekken omdat hij niet open mag

Hoe een lokale supermarkt­baas met een strate­gisch gekochte garagebox Jumbo dwarszit

De nieuwe Jumbo aan de Neptunuslaan in Bilthoven krijgt steeds meer smoel, maar kan rivaal, Gert van de Plus, straks zijn garage nog wel bereiken? De privé-garagebox, het wapen van Gert in de supermarktoorlog met Jumbo, is nu volledig ingebouwd door de muren van de gele concurrent. Hoe loopt dit af?

7 december