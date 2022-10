Suppen, tennissen, dansen, salsa: Emyron sport 15 uur per week

Howard Goodall, de ‘Paul Witteman van de Engelse klassieke muziek’, komt naar IJssel­stein

De Brit Howard Goodall (64) presenteert programma’s over muziek voor BBC en Channel Four. Daarnaast schreef hij zowel de herkenningsmelodieën van de series Blackadder en Mr. Bean als vaak religieuze koormuziek. Een voorbeeld daarvan, Every purpose under the heaven, beleeft op vrijdagavond 7 oktober in aanwezigheid van de componist zijn Nederlandse première in de Sint Nicolaasbasiliek in IJsselstein.

4 oktober