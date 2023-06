Swipe links voor bomen, rechts voor huizen: Utrechters ‘kiezen’ tinderend toekomst van de stad

Necrologie Niek Boot (1959-2023): een bevlogen sportlief­heb­ber met een voorliefde voor taal

,,Een bevlogen, enthousiast persoon, met een groot gevoel voor taal. En de wandelende encyclopedie van Shot.” Het is een korte, maar treffende kenschets van Job Boot over diens jongere broer Niek, sportmedewerker van deze site en krant, die donderdag is overleden.