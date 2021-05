Tachtig veteranen zoeken verder naar vermiste Kim Roording (48) uit Zeist

Roording verliet zondagavond rond 19.45 uur haar woning. Ze werd voor het laatst gezien op de Verlengde Slotlaan in Zeist. Volgens haar familie was er geen reden om aan de nemen dat ze niet terug zou keren.

Tachtig veteranen

De afgelopen dagen werd al door tientallen veteranen naar Roording gezocht in de omgeving van haar woonplaats. Die zoektocht is woensdagochtend rond 09.00 uur hervat door tachtig van hen. Volgens de woordvoerder is nog niet bekend of ook in de komende dagen wordt doorgezocht, mocht woensdag niet duidelijk worden wat er met haar is gebeurd.