Tapasbar El Mundo sluit zondag na 43 jaar voorgoed haar deuren (en afscheid inplannen kan al niet meer)

Het is al lang een van de populairste restaurants in Utrecht: tapasbar El Mundo. Aan het eind van de week sluit het restaurant aan de Voorstraat na 43 jaar haar deuren. Het tekort aan personeel is de druppel die de emmer deed overlopen. ,,Het is tijd voor iets nieuws.”

Nooit meer genieten van een huisgemaakte witte sangria of een broodje dippen in de verse aioli en rode boter. Na twee lastige coronajaren is het eigenaar Pascal van Schijndel niet meer gelukt zijn restaurant op volle toeren te laten draaien.

Zonder het terras mee te tellen kan hij 240 mensen kwijt in de tapasbar. ,,Maar met te weinig personeel is het niet leuk meer om op die manier open te zijn”, zegt Van Schijndel. Daar komen ook nog eens de hoge kosten bij kijken. ,,Die moeten we uiteindelijk doorberekenen aan de gasten, maar het plezier gaat eraf als je ze 80 euro moet laten afrekenen voor tapas.”

Zondag kunnen de laatste gasten genieten in de populaire tapasbar. En voor mensen die denken deze week nog afscheid te kunnen nemen: alle tafels zijn al gereserveerd.

Maandje rustig aan doen

In 2001 begon hij als 19-jarige jongen in de bediening. Na zich zestien jaar lang omhoog te hebben gewerkt nam hij in 2017 het restaurant over. Zes jaar later besluit hij het te sluiten. ,,Het was een hele moeilijke beslissing, maar ik heb me er inmiddels bij neergelegd. Ik heb hier nu 22 jaar gewerkt en het is tijd voor iets nieuws.”

Wat Van Schijndels volgende stap wordt, weet hij nog niet. ,,Eerst ga ik een maandje rustig aan doen. Maar ik maak me niet druk, want niet alleen mijn restaurant kampt met personeelstekort. De banen liggen voor het oprapen in de horeca.”

Voor het pand van El Mundo is een nieuwe partij in beeld, maar het is nog niet bekend wat ze van plan zijn met het restaurant.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.