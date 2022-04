Tata Steel weigerde schroot van gesloopte boogbrug Vianen om te smelten: giftig chroom6 in verfresten

Me­ga-operatie verwijde­ren van de boogbrug Vianen afgeblazen: ‘Veiligheid gaat boven alles’

Het is een rare gedachte, verzuchtte zondag aan het einde van de middag een bijna 80-jarige Nieuwegeinse die al haar hele leven in Vreeswijk woont met uitzicht op de Lek: ,,Die boogbrug was er altijd. Mijn hele leven lang. Maar morgen als ik wakker word, ligt hij er ineens niet meer.’’

7 november