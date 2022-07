Taxichauffeurs rond Utrecht CS zijn het zat: ‘Wilden de boel net als de boeren blokkeren’

Er is ‘niet op te stoken’ tegen het vocht in de huizen huizen aan Herder­plein, Mitros grijpt in

De schimmelproblemen in woningen aan het Herderplein en de Herderlaan in Utrecht zijn nog steeds niet opgelost, zeggen bewoners. Volgens hen is er ‘niet op te stoken’ tegen het vocht in de huizen. Mitros zegt nu aan de slag te gaan met de woningen.

