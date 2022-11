Tbs-patiënt Nicky was doodsbang voor maatschappij, totdat ze mocht meespelen in een theatervoorstelling

Nicky* was ervan overtuigd dat ze niets waard was, want ‘tbs is het afvoerputje van justitie’. Totdat de tbs-patiënt meedeed aan een speciaal project in de Van der Hoeven kliniek in Utrecht. ,,Ik voel nu: ik ben het waard om terug te gaan.” Hoe een theatervoorstelling met buurtbewoners tbs-patiënten hielp om terug te keren in de maatschappij.