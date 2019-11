Te weinig leidsters en vieze locaties: kinderopvang in Veenendaal onder vergrootglas

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

8:49 Google opent vandaag de deuren van een digitale werkplaats in Utrecht. Een bus van het techbedrijf is de komende dagen op verschillende locaties in de stad te vinden. In de digitale werkplaats worden workshops gegeven aan ondernemers en studenten over onder meer het vergroten van online zichtbaarheid van hun bedrijf en het analyseren van hun website. De eerste halte is vanochtend om 10.30 uur het Jaarbeursplein.