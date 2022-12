Technisch directeur Tarik Divarci ambitieus met DHSC: ‘Wij willen de tweede club van Utrecht worden’

ORGANISATIE

,,DHSC vroeg of ik technisch directeur wilde worden. Hierbij spraken ze een enorme ambitie uit, waarbij het sportieve plan zelf nog volop in ontwikkeling is. Een prachtig instapmoment natuurlijk, waarbij de eerste prioriteit was om de vereniging bestuurlijk opnieuw in te richten. Daarbij zijn heldere kaders gesteld. Voor het laatste hebben we bewust gekozen voor een tweelaags model met een dagelijks bestuur en een Raad van Toezicht op afstand. Het dagelijks bestuur is opnieuw ingericht met nieuwe gezichten. Boven het dagelijks bestuur is, meer in strategische zin, onder leiding van Wesley Sneijder een Raad van Toezicht ingesteld om de grote lijnen van de club te bewaken. Zij kijken mee en grijpen in als het nodig is.”