Tegenvaller voor Dost na hoopvolle rentree tegen NEC: spits mist duel met Go Ahead Eagles vanwege blessure

Het ontbreken van Bas Dost in de wedstrijdselectie van FC Utrecht is een tegenvaller voor zowel de spits als zijn club. Afgelopen zondag, in de in 2-2 geëindigde uitwedstrijd van zijn elftal tegen NEC, tekende hij bij zijn rentree meteen voor een doelpunt namens de huidige nummer zeven van de eredivisie. Tegen Go Ahead Eagles moet hij verstek laten gaan vanwege een ijsbeentje dat hij opliep in De Goffert. De verwachting is overigens dat de routinier snel weer inzetbaar is in het elftal van trainer Michael Silberbauer.