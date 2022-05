Tekenaar Roger Klaassen in voetsporen Weissenbruch, Springer en Koekoek

Tekeningen van Culemborgse stadsgezichten vroeger en nu, ze zijn de hele maand mei te zien in de kapel van het Elisabeth Weeshuis tijdens de expositie ‘Voetsporen – Tekenaars in Culemborg‘.

Het is altijd leuk vergelijken: een foto van een straat nu naast eentje die tientallen jaren vanuit het zelfde perspectief ook al eens is gemaakt. Illustrator Roger Klaassen (53) doet het met tekeningen. De Binnenpoort, een Marktgezicht, de ‘scherpe hoek’ met het Jan van Riebeeckhuis en een panorama vanaf de overkant van de rivier, Klaassen heeft ze in the pocket.

Een inhaalslag; hij woont weliswaar negentien jaar in de Lekstad, pas de laatste zes jaar – ‘de kinderen werden groter’ - is zijn eigen woonomgeving een geregeld terugkerend onderwerp. Daarnaast is hij tekeningen en schetsen gaan verzamelen die hier zijn gemaakt. En zocht hij de plekken waar de schilder of tekenaar moet hebben gestaan.

Volledig scherm De Binnenpoort in Culemborg gezien door Willem Koekoek rond 1870 en door Roger Klaassen in 2020 © Roger Klaassen

‘Een historische sensatie’, noemt hij het gevoel als zich hij op een locatie bevindt waar ooit beroemde kunstenaars als Jan Weissenbruch, Cornelis Springer en Willem Koekoek hun schetsen maakten. ,,Die schetsen geven het beeld hoe het er werkelijk uitzag’’, vertelt hij. ,,Later maakten ze op basis daarvan in hun ateliers schilderijen, maar daar verzonnen ze er dingen bij. Al naar gelang wat hun opdrachtgevers wilden’’.

Van het een kwam het ander en inmiddels heeft hij ruim honderd afbeeldingen. De oudste zijn topografische tekeningen van rond 1750. Zelf heeft hij inmiddels zo’n 25 eigen interpretaties gemaakt, waarvan een groot deel de hele maand mei wordt geëxposeerd, telkens naast het ‘origineel’.

Op 7 mei kan ook onder aanvoering van Klaassen in Culemborg worden getekend. Vertrek om 13.00 uur vanaf het Elisabeth Weeshuis. Meedoen is gratis, zelf tekenspullen meenemen. Op 19 mei om 20.00 uur houdt hij een lezing over dit project in Theater De Fransche School. Ook hier is de toegang gratis. Meer informatie via www.rogerklaassen.com.

