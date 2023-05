Tekort van 72 miljoen euro dreigt voor Utrecht, zorg mogelijk kind van de rekening

Wandelaars in de ban van de wolf: ‘Mensen die bang zijn, noem ik schijterds’

Een wolf in het bos? Het is voor veel wandelaars in de omgeving van Zeist en Soesterberg nog even wennen aan het idee dat ze oog in oog kunnen komen te staan met het roofdier. Hoewel de kans klein is dat je m daadwerkelijk treft, zegt één van hen de wolf toch al opnieuw te hebben gezien. Op een wel heel ongewone plek.