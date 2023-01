Telefoon blijft aantrekkelijk doelwit voor dievenbenden: politie druk in Utrechtse binnenstad

Sil van Putten wil met LRC Leerdam meestrij­den om de titel in 1D: ‘Dan mogen we zaterdag niet verliezen’

LRC Leerdam kwam dinsdagavond uit de winterstop met een uitschakeling in het districtsbekertoernooi bij tweedeklasser Papendrecht. Zaterdag wacht een kans op revanche, maar de uitwedstrijd tegen koploper Scherpenzeel lijkt ook direct de laatste kans om er nog een echte titelstrijd van te maken in 1D. ,,Als we écht iets willen mogen we in elk geval niet verliezen’’, zegt Sil van Putten, speler van ‘paars-wit’.

