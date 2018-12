Teller Serious Request in TivoliVredenburg eindigt op 1.308.899 euro

Serious Request, de benefietactie van radiozender 3FM, heeft dit jaar een bedrag van 1.308.899 euro opgebracht. Dat is aanzienlijk minder dan de vijf miljoen van vorig jaar, toen dj’s zich voor het laatst lieten opsluiten in Het Glazen Huis en plaatjes draaiden voor het goede doel.

Voor het eerst in de nieuwe opzet wandelden drie setjes van twee dj’s zeven dagen door heel Nederland, met TivoliVredenburg in Utrecht als eindbestemming in het vizier. Hier werd vanavond het eindbedrag bekendgemaakt. Dat gebeurde rond negen uur, kort nadat het koppel Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen als laatste over de eindstreep kwam.

Sander Hoogendoorn en Eva Korenman kwamen vanochtend als eerste al aan in Utrecht, het dj-duo Jorien Remkema en Rob Janssen werd halverwege de middag onder luid gejuich welkom geheten bij TivoliVredenburg. Alle diskjockeys hebben elk zo’n 180 kilometer gelopen, door regen en wind en met in hun rugzak 10 kilo aan apparatuur die ze nodig hadden om live-radio te kunnen maken. Mark en Rámon hadden daarop overigens iets anders bedacht; zij duwden de spullen in een kinderwagen voor zich uit. Langs de route bezochten de diskjockeys de vaak spontaan georganiseerde acties voor het goede doel, het Rode Kruis.

De eerste editie van Serious Request kwam in 2004 ook vanuit Utrecht. Het Glazen Huis stond toen op de Neude. De opbrengst was ruim 9 ton. Ook in 2004 en 2005 kwam Serious Request vanuit Het Glazen Huis in Utrecht, de jaren daarna ging het evenement op reis door het land. Het absolute topjaar was 2012, toen er een bedrag van 13,8 miljoen euro werd opgehaald. Daarna ging het niet alleen bergafwaarts met de luistercijfers van 3FM, ook Serious Request bracht onder de streep steeds minder op.