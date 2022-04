Terug van weggeweest: knetterende brommers en scooters wekken inwoners van Wijk bij Duurstede

In enkele straten gingen mensen naar buiten om het tafereel niet alleen te horen, maar ook te zien. Opvallend was dat het niet alleen jongeren waren die luilakten maar ook veel vijftigplussers trokken erop uit om Koningsdag in te luiden. In Langbroek had een man een sirene mee genomen toen hij op pad ging.

Op de eerste Koningsdag na de coronatijd herstelden ze een decennialange traditie van luilakken die in Wijk bij Duurstede begon in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Niet zoals in veel andere gemeenten op Pinksteren, maar op Koninginnedag.

Escaleerde

De eerste jaren was het een ontroerende activiteit van kinderen. Ze reden door het stadje op hun fiets met daaraan een touw met blikjes die over het plaveisel werden gesleept. Na enkele jaren escaleerde het luilakken in Wijk.

Jongelui pakten hun brommer nadat ze de eerste uren van Koninginnedag in de kroeg hadden doorgebracht. In een trappenhuis van een flat zorgden ze voor een oorverdovend kabaal. De toenmalige burgemeester besloot dat de cafés op de avond voor Koninginnedag eerder moesten sluiten.

